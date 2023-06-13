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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından transfer hareketliliği arttı. Son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşan ve sözleşmesi sona eren Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Diego Rossi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 09:13
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Kanarya, rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Kupa hasretine son veren Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus, takımdan ayrıldığını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Fenerbahçe mücadelenin ertesi günü ise ilk transferini resmen duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Sarı-lacivertliler, son olarak Glasgow Rangers'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan Ryan Kent ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Kanarya'nın İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Ryan Kent transferiyle yaz transfer dönemine giriş yapan Fenerbahçe'de bir de ayrılık gerçekleşti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren yıldız futbolcusu Enner Valencia ile yola devam etmedi. Ekvadorlu yıldız, Brezilya ekibi Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Diego Rossi ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan Rossi'ye teklif var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

BOLOGNA TEKLİF YAPTI

Bologna, Uruguaylı hücum oyuncusu için 4 milyon Euro'luk bir öneri ile sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Fenerbahçe 10 gün içinde yeni hocasını belirleyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Sarı-lacivertli yönetim, Rossi ile ilgili kararı yeni hocasına bırakacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Uruguaylı futbolcu, 4 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Rossi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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