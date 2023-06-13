TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Diego Rossi...

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Kanarya, rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Kupa hasretine son veren Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi kaydetti.
Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus, takımdan ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe mücadelenin ertesi günü ise ilk transferini resmen duyurdu.
Sarı-lacivertliler, son olarak Glasgow Rangers'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan Ryan Kent ile anlaşma sağladı.
Kanarya'nın İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacağı kaydedildi.
Ryan Kent transferiyle yaz transfer dönemine giriş yapan Fenerbahçe'de bir de ayrılık gerçekleşti.
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren yıldız futbolcusu Enner Valencia ile yola devam etmedi. Ekvadorlu yıldız, Brezilya ekibi Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Diego Rossi ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan Rossi'ye teklif var.
BOLOGNA TEKLİF YAPTI
Bologna, Uruguaylı hücum oyuncusu için 4 milyon Euro'luk bir öneri ile sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
Fenerbahçe 10 gün içinde yeni hocasını belirleyecek.
Sarı-lacivertli yönetim, Rossi ile ilgili kararı yeni hocasına bırakacak.
Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta forma giydi.
Uruguaylı futbolcu, 4 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.
Rossi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro.