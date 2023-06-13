Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Portekizli teknik adam Jesus için teşekkür mesajı yayımladı. Türkiye Kupası finalinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrıldığını duyuran Portekizli teknik adam için yayımlanan mesajda özetle; Jesus'la kontratın bittiği belirtildi ve kariyerinde başarılar dilendi.
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Portekizli teknik adam Jesus için teşekkür mesajı yayımladı. Türkiye Kupası finalinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrıldığını duyuran Portekizli teknik adam için yayımlanan mesajda özetle; Jesus'la kontratın bittiği belirtildi ve kariyerinde başarılar dilendi.