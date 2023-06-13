Rossi’ye 4 milyon euro

Bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan Diego Rossi'ye teklif var. Bologna, Uruguaylı hücum oyuncusu için 4 milyon euro'luk bir öneri ile sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Fenerbahçe 10 gün içinde yeni hocassını belirleyecek. Bu kararı da ona bırakacak.
Bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan Diego Rossi'ye teklif var. Bologna, Uruguaylı hücum oyuncusu için 4 milyon euro'luk bir öneri ile sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Fenerbahçe 10 gün içinde yeni hocassını belirleyecek. Bu kararı da ona bırakacak.