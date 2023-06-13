Öncelik Avcı'da

Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus gelecek sezon takımın başında olmayacağını duyurdu. Kanarya'nın geniş bir teknik adam listesi var. Süper Lig'de 16 yıldır yabancı hocalar şampiyon olamadı. Başkan Ali Koç öncelikle ligi çok iyi tanıyan, Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı'nın kapısını çalacak. Yönetim kısa süre içinde Avcı ile ilk teması kuracak.
Sarı lacivertlilerdeJorge Jesus geleceksezon takımınbaşında olmayacağınıduyurdu. Kanarya'nıngeniş bir teknik adamlistesi var. Süper Lig'de16 yıldır yabancı hocalarşampiyon olamadı.Başkan Ali Koç öncelikleligi çok iyi tanıyan, Trabzonspor'uşampiyonyapan Abdullah Avcı'nınkapısını çalacak. Yönetimkısa süre içinde Avcıile ilk teması kuracak.