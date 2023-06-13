Jesus’a 500 bin euro

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nı müzeye taşıdığı için sözleşmesinde yer alan madde gereği bonus kazandı. Portekizli çalıştırıcı son maçında kupayı kaldırma başarısını göstererek 500 bin euro prim aldı. Yeni rotası Brezilya olacak.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nı müzeye taşıdığı için sözleşmesinde yer alan madde gereği bonus kazandı. Portekizli çalıştırıcı son maçında kupayı kaldırma başarısını göstererek 500 bin euro prim aldı. Yeni rotası Brezilya olacak.