Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlayan Jorge Jesus dönemi sona erdi.
Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlayan Jorge Jesus dönemi sona erdi.
Tecrübeli çalıştırıcı kupa zaferiyle sonuçlanan Başakşehir maçının ardından ayrılık kararını açıkladı.
Portekizli hocayı bu sürece saha sonuçlarından çok, saha dışında yaşananlar götürdü.
ŞİKAYETLER GİDEREK ARTTI
Başkan Ali Koç 2 ay önce Jesus'la devam etmeyi ciddi şekilde düşündü ve yeni sözleşme teklifinde bulundu.
Ancak sanıldığı gibi kararından şampiyonluğun kaçması nedeniyle vazgeçmedi.
Takvim, Samandıra'da futbolcular ve tecrübeli teknik adam arasında iletişimin büyük oranda koptuğunu, hatta bazı isimlerin Selahattin Baki ile görüşüp şikayetlerini bizzat dile getirdiğini manşetine taşımıştı.
Tesislerdeki ortamın her geçen gün daha kötüye gitmesi ve Jesus-futbolcu ilişkisinin büyük zarar görmesi Başkan Koç'a geri adım attırdı.
Ve Takvim'in aldığı bilgiye göre ayrılık talebi Jesus'un söylediği gibi kendisinden değil bizzat Koç'tan geldi.
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30 MAYIS'TA TEBLİĞ EDİLDİ
Başkan Ali Koç'un 30 Mayıs'ta oynanan Antalyaspor maçının ardından Portekizli adamla görüştü.
Koç'un Jesus'a, "Yeni sezonda devam etmiyoruz" dediği belirlendi.
TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLANDI
F.Bahçe dün Jesus ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Portekizli hoca için teşekkür mesajı yayınladı.
Jesus önümüzdeki günlerde S.Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşecek.
Portekizli hocanın Suudi milli takımının başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Jesus, Fenerbahçe ile 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı