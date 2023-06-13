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Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, takımdan ayrılacağını açıkladı. Ancak ayrılık talebi Portekizli çalıştırıcıdan gelmedi. İşte haberin detayları... | FB SPOR HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 11:13
Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlayan Jorge Jesus dönemi sona erdi.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Tecrübeli çalıştırıcı kupa zaferiyle sonuçlanan Başakşehir maçının ardından ayrılık kararını açıkladı.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Portekizli hocayı bu sürece saha sonuçlarından çok, saha dışında yaşananlar götürdü.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

ŞİKAYETLER GİDEREK ARTTI

Başkan Ali Koç 2 ay önce Jesus'la devam etmeyi ciddi şekilde düşündü ve yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Ancak sanıldığı gibi kararından şampiyonluğun kaçması nedeniyle vazgeçmedi.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Takvim, Samandıra'da futbolcular ve tecrübeli teknik adam arasında iletişimin büyük oranda koptuğunu, hatta bazı isimlerin Selahattin Baki ile görüşüp şikayetlerini bizzat dile getirdiğini manşetine taşımıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Tesislerdeki ortamın her geçen gün daha kötüye gitmesi ve Jesus-futbolcu ilişkisinin büyük zarar görmesi Başkan Koç'a geri adım attırdı.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Ve Takvim'in aldığı bilgiye göre ayrılık talebi Jesus'un söylediği gibi kendisinden değil bizzat Koç'tan geldi.

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Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

30 MAYIS'TA TEBLİĞ EDİLDİ

Başkan Ali Koç'un 30 Mayıs'ta oynanan Antalyaspor maçının ardından Portekizli adamla görüştü.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Koç'un Jesus'a, "Yeni sezonda devam etmiyoruz" dediği belirlendi.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLANDI

F.Bahçe dün Jesus ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Portekizli hoca için teşekkür mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Jesus önümüzdeki günlerde S.Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşecek.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Portekizli hocanın Suudi milli takımının başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz Jorge Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş

Jesus, Fenerbahçe ile 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı

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