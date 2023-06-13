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Fenerbahçe'de flaş Abdullah Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanan mücadelenin ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktörü bir an önce takımın başına geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerde listede yer alan isimlerden olan Abdullah Avcı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 12:31
Fenerbahçe'de flaş Abdullah Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde...

Fenerbahçe'de listedeki adaylar; Vincenzo Montella, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Mircea Lucescu ve İsmail Kartal.

Fenerbahçe'de flaş Abdullah Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde...

Yönetim, Abdullah Avcı ile bir ön görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de flaş Abdullah Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde...

NTV'nin haberine göre; son olarak 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan 59 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'ye detaylı bir sunum yapacak.

Fenerbahçe'de flaş Abdullah Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde...

Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Vincenzo Montella'nın temsilcisi ile de ilk temas kuruldu ve beklentileri soruldu.

Fenerbahçe'de flaş Abdullah Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde...

Her teknik direktör ihtiyacında sarı-lacivertlilerin gündemine gelen İsmail Kartal ve boşta olan Sergen Yalçın'la ise henüz detaylı bir görüşme gerçekleştirilmedi.

Fenerbahçe'de flaş Abdullah Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde...

Adaylar arasında halihazırda sözleşmesi bulunan tek isim Mircea Lucescu.

Fenerbahçe'de flaş Abdullah Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde...

77 yaşındaki Rumen çalıştırıcıya Arap yarım adasından da teklifler var.

Fenerbahçe'de flaş Abdullah Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde...

Yönetim, bir yandan bu 5 adayın dışında Avrupa'dan farklı opsiyonlar için de araştırma halinde.

Fenerbahçe'de flaş Abdullah Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde...

Haziran 2024'te seçimli genel kurula gidecek sarı-lacivertlilerde Ali Koç; başkanın değişim ihtimalinde kulübü sıkıntıya sokmamak adına yeni teknik direktörle uzun süreli bir anlaşma yapmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'de flaş Abdullah Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde...

Fenerbahçe, geçen sezon takımın başına geçen Jorge Jesus yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda ederken, Süper Lig'i ikinci sırada ve Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı.

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