FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Türk halkına teşekkür ediyorum. Burada büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının çok büyük halk olduğunu gördüm. Bu kararı alalı bir süre oldu, bu fikir vardı. Bu demek değildir ki burayı istemiyorum ve sevmiyorum. Sevgi dolu bir halk var. Portekiz'e gideceğim. hayallerimi gerçekleştirebilecek miyim göreceğim.