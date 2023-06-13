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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, mücadele sonrası yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını belirtmişti. Jesus'un yeni adresi netleşirken, ilk olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da sezona damga vuran Mauro Icardi'nin transferini istediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 09:48
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Şampiyonluk hasretine son veremeyen sarı-lacivertliler, sezonu Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, mücadele sonrası yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Jesus, "Finali güzel bir şekilde bitirdik. Bu kupayı uzun yıllardır kazanamıyorduk. Kupa kulüp tarihinde, benim ve oyuncularımın kariyerinde önemliydi. Ligde de bir önceki haftaya kadar savaşı sürdürdük.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Başkanımıza teşükkür ediyorum bana çalışma fırsatı verdiği için, bana ve aileme sevgi dolu yaklaştığı için. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direkötrü değilim. Türkiye'den derin izlerle ayrılıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Türk halkına teşekkür ediyorum. Burada büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının çok büyük halk olduğunu gördüm. Bu kararı alalı bir süre oldu, bu fikir vardı. Bu demek değildir ki burayı istemiyorum ve sevmiyorum. Sevgi dolu bir halk var. Portekiz'e gideceğim. hayallerimi gerçekleştirebilecek miyim göreceğim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Keşke olmasaydı dediğim şey, 3 hazırlık dönemi geçirdik. Yaz dönemi, Dünya Kupası ve deprem nedeniyle verilen aralar. Bu kadar aranın olması çok fazla şeyi değiştirdi. Ligin sportif gerçekliğini etkiledi. Birçok maç saha dışında kazanıldı. Yaptığım çok şeyi yine yapardım, hiçbirimiz mükemmel değiliz ben de değilim" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Öte yandan deneyimli teknik adamın yeni adresi belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

AL HILAL'E GİDİYOR

Fenerbahçe kariyerine nokta koyan ve 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaştığı öğrenilen Jorge Jesus, hızlı başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

ICARDI'Yİ İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre; transfer döneminde Suudi kulüpleri para saçıp piyasayı allak bullak ederken Jesus da rotayı Mauro Icardi olarak çizdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

PSG ile 1 yıl kontratı kalan oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini kulüp yönetimine ileten Jesus, Türkiye'den başka yıldızlara da kanca atacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Al Hilal kariyerinde Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanan deneyimli teknik adam, bu kez lig şampiyonluğu hedefini koyarken takımının ilk ismini de Icardi olarak belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Oyuncuya yıllık 25 milyon Euro'luk bir teklif yapılacağı iddia edilirken sözleşmenin ise 3 yıllık olacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Mauro Icardi geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray ile 26 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Arjantinli dünya yıldızı, 23 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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