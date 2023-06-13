FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! İlk transferi Mauro Icardi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Şampiyonluk hasretine son veremeyen sarı-lacivertliler, sezonu Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamladı.
Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, mücadele sonrası yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıkladı.
Jesus, "Finali güzel bir şekilde bitirdik. Bu kupayı uzun yıllardır kazanamıyorduk. Kupa kulüp tarihinde, benim ve oyuncularımın kariyerinde önemliydi. Ligde de bir önceki haftaya kadar savaşı sürdürdük.
Başkanımıza teşükkür ediyorum bana çalışma fırsatı verdiği için, bana ve aileme sevgi dolu yaklaştığı için. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direkötrü değilim. Türkiye'den derin izlerle ayrılıyorum.
Türk halkına teşekkür ediyorum. Burada büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının çok büyük halk olduğunu gördüm. Bu kararı alalı bir süre oldu, bu fikir vardı. Bu demek değildir ki burayı istemiyorum ve sevmiyorum. Sevgi dolu bir halk var. Portekiz'e gideceğim. hayallerimi gerçekleştirebilecek miyim göreceğim.
Keşke olmasaydı dediğim şey, 3 hazırlık dönemi geçirdik. Yaz dönemi, Dünya Kupası ve deprem nedeniyle verilen aralar. Bu kadar aranın olması çok fazla şeyi değiştirdi. Ligin sportif gerçekliğini etkiledi. Birçok maç saha dışında kazanıldı. Yaptığım çok şeyi yine yapardım, hiçbirimiz mükemmel değiliz ben de değilim" dedi.
Öte yandan deneyimli teknik adamın yeni adresi belli oldu.
AL HILAL'E GİDİYOR
Fenerbahçe kariyerine nokta koyan ve 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaştığı öğrenilen Jorge Jesus, hızlı başladı.
ICARDI'Yİ İSTEDİ
Sabah'ın haberine göre; transfer döneminde Suudi kulüpleri para saçıp piyasayı allak bullak ederken Jesus da rotayı Mauro Icardi olarak çizdi.
PSG ile 1 yıl kontratı kalan oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini kulüp yönetimine ileten Jesus, Türkiye'den başka yıldızlara da kanca atacak.
Al Hilal kariyerinde Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanan deneyimli teknik adam, bu kez lig şampiyonluğu hedefini koyarken takımının ilk ismini de Icardi olarak belirledi.
Oyuncuya yıllık 25 milyon Euro'luk bir teklif yapılacağı iddia edilirken sözleşmenin ise 3 yıllık olacağı vurgulandı.
Mauro Icardi geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray ile 26 maça çıktı.
Arjantinli dünya yıldızı, 23 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.