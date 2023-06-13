Brezilya yolcusu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ardından ikinci ayrılık Enner Valencia'da olacak. Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu yıldıza maç sonunda "İnternacional'e gidiyor musun?" diye soruldu. Tecrübeli futbolcu "Olabilir, olabilir" ifadelerini kullanarak sıcak baktığını açıkladı.
Fenerbahçe'deteknik direktör Jorge Jesus'un ardından ikinci ayrılık Enner Valencia'da olacak. Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu yıldıza maç sonunda "İnternacional'e gidiyor musun?" diye soruldu. Tecrübeli futbolcu "Olabilir, olabilir" ifadelerini kullanarak sıcak baktığını açıkladı.