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Batsman çok iddialı

Kanarya'nın yıldızı Michy Batshuayi, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Batsman lakaplı futbolcu "Sakatlıklarım sebebiyle istediğim kadar katkı veremedim. Jesus'un ayrılığı kendi seçimi. Umarım gelecek sezon iyi bir hoca bulup daha çok kupa alırız" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 06:50
Batsman çok iddialı
Kanarya'nın yıldızı Michy Batshuayi, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Batsman lakaplı futbolcu "Sakatlıklarım sebebiyle istediğim kadar katkı veremedim. Jesus'un ayrılığı kendi seçimi. Umarım gelecek sezon iyi bir hoca bulup daha çok kupa alırız" dedi.
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