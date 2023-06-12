Önce paylaştı sonra sildi! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş veda sözleri

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler kadro planlamasına çevrildi. Birçok isim ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı. İrfan Can Kahveci için flaş bir yapıldı.

Milli oyuncunun eşi Gözde Kahveci, Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kahveci yaptığı paylaşımda, "Tüm zafer için teşekkürler, hatırlanacaksın Fenerbahçe" ifadesi kullandı. Veda sözleri içeren bu paylaşımdan sonra Gözde Kahveci, açıklamayı düzeltip sadece Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabını etiketledi.

İŞTE GÖZDE KAHVECİ'NİN PAYLAŞIMI: