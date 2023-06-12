Haberler Fenerbahçe Önce paylaştı sonra sildi! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş veda sözleri

Önce paylaştı sonra sildi! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş veda sözleri

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı elde etti. Sarı lacivertlilerde alınan kupanın ardından öncelikle teknik direktör Jorge Jesus takımdan ayrıldığını duyurdu. Jesus'un ayrılığının ardından gözler takımdaki futbolculara çevrilmişken İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin yaptığı paylaşım gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 19:43
Önce paylaştı sonra sildi! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş veda sözleri

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler kadro planlamasına çevrildi. Birçok isim ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı. İrfan Can Kahveci için flaş bir yapıldı.

Milli oyuncunun eşi Gözde Kahveci, Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kahveci yaptığı paylaşımda, "Tüm zafer için teşekkürler, hatırlanacaksın Fenerbahçe" ifadesi kullandı. Veda sözleri içeren bu paylaşımdan sonra Gözde Kahveci, açıklamayı düzeltip sadece Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabını etiketledi.

İŞTE GÖZDE KAHVECİ'NİN PAYLAŞIMI:

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