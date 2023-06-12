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Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den takımdan ayrılan Jorge Jesus hakkında dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı lacivertliler takımdan ayrılacağını açıklayan teknik direktör Jorge Jesus'a veda etti. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 17:53 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 18:04
Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den, takımdan ayrılacağını açıklayan Jorge Jesus'a veda mesajı geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kamuoyuna Duyuru

Çok uzun ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı.

Tüm bu dinamiklerin hâkim olduğu 2022-23 Süper Lig Sezonunda, Futbol Takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonu Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla'ya son 16 turunda elendi.

İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen Takımımız, Ziraat Türkiye Kupasını müzemize getirdi.

Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Jorge Jesus'a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Teşekkürler Jorge Jesus.

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