Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Kupa sonrası flaş paylaşım

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertliler bu karşılaşmanın ardından ezeli rakibi Galatasaray'a flaş bir gönderme yaptı.

Galatasaray, lig şampiyonluğu sonrası gerçekleştirdiği kutlamalarda "Freed From Desire" şarkısını çalmıştı. Sarı lacivertliler taraftarlar ise bu şarkının Fenerbahçe ile özdeşleştiğini vurgulamıştı.

Fenerbahçe Kulübü de kupa finali sonrası sosyal medyadan "Freed From Desire" şarkısının çaldığı ve sevinç gösterilerini içeren bir paylaşım yaparak "Fonda bizim şarkımız çalıyor" notunu düştü.

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