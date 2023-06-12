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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Kupa sonrası flaş paylaşım

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası kazanan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a flaş göndermede bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 15:59 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 16:00
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Kupa sonrası flaş paylaşım

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertliler bu karşılaşmanın ardından ezeli rakibi Galatasaray'a flaş bir gönderme yaptı.

Galatasaray, lig şampiyonluğu sonrası gerçekleştirdiği kutlamalarda "Freed From Desire" şarkısını çalmıştı. Sarı lacivertliler taraftarlar ise bu şarkının Fenerbahçe ile özdeşleştiğini vurgulamıştı.

Fenerbahçe Kulübü de kupa finali sonrası sosyal medyadan "Freed From Desire" şarkısının çaldığı ve sevinç gösterilerini içeren bir paylaşım yaparak "Fonda bizim şarkımız çalıyor" notunu düştü.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

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