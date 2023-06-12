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Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak uzun yıllar süren kupa hasretine son verdi. Alınan bu başarının ardından sarı lacivertlilerde Jorge Jesus görevi bıraktığını duyurdu. Jesus sonrası ise sarı lacivertlilerde teknik adamlık koltuğuna gelecek isim belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 21:05
Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Teknik direktör Jorge Jesus, sözleşmesinin bitmesi nedeniyle müsabakadan sonra kulübe veda etti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Maçtan sonra konuşan Portekizli hoca, "2 rakibimizden 15 maç fazla yaptık. Ülke sıralaması ve Fenerbahçe'nin sıralamasını yukarı çektik.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Kupayı kazandık ve Avrupa kupalarında gruptan çıktık. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Artık serbest bir teknik direktörüm, yeni arayışlar içinde olacağım.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Başkana bir kaç hafta önce söylemiştim, gerekli aksiyonları alabilmesi açısından." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Yeni teknik direktör arayışlarına geçen sarı-lacivertli kurmaylar tanıdık bir isme yöneldi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Sarı-lacivertli ekip Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ile anlaştığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Fenerbahçe yönetiminin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

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