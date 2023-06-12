Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! Anlaşma tamam

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaştı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi Michy Batshuayi'nin golleri ile 2-0 kazanmayı başardı ve kupaya uzandı.
Ancak karşılaşmadan sonra Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör Jorge Jesus, sözleşmesinin bitmesi nedeniyle müsabakadan sonra kulübe veda etti.
Maçtan sonra konuşan Portekizli hoca, "2 rakibimizden 15 maç fazla yaptık. Ülke sıralaması ve Fenerbahçe'nin sıralamasını yukarı çektik.
Kupayı kazandık ve Avrupa kupalarında gruptan çıktık. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim.
Artık serbest bir teknik direktörüm, yeni arayışlar içinde olacağım.
Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım.
Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim.
Başkana bir kaç hafta önce söylemiştim, gerekli aksiyonları alabilmesi açısından." ifadelerini kullanmıştı.
Yeni teknik direktör arayışlarına geçen sarı-lacivertli kurmaylar tanıdık bir isme yöneldi.
Sarı-lacivertli ekip Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ile anlaştığı ortaya çıktı.
Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenildi.
Kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı.
Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.
Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılmıştı.
Fenerbahçe yönetiminin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi.
Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.