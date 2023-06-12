FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon takıma katılacak oyuncular yanı sıra takımdan ayrılacak ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor.
F.BAHÇE'DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN 4 ADAY VAR!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon takıma katılacak oyuncular yanı sıra takımdan ayrılacak ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor.
F.BAHÇE'DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN 4 ADAY VAR!
Bu anlamda sarı lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan Diego Rossi'ye İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
Bir yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını başlatan Fenerbahçe'de diğer yandan takımdaki oyuncular için de gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan takımlarından Bologna'nın Diego Rossi için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle ilerleyen günlerde masaya oturacağı ve rakamı daha yukarı çıkarmak için pazarlık yapacağı belirtildi.
Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 51 maçta 4 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.
DIEGO ROSSI KİMDİR?
5 Mart 1998 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Penarol altyapısında başladı. 2016 yılında A takıma yükseldi.
2018'de ABD ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.
2021 yılında LA FC tarafından Fenerbahçe'ye kiralandı. Sarı-lacivertli kulüp 2022'de 5.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı.
İtalya pasaportu da bulunan Rossi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
25 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Uruguay Milli Takımı ile 5 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon euro...