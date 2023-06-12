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FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Takımın Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'ye İtalya'dan sürpriz bir teklif geldi. İşte önerilen rakam ve detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 09:48 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 10:53
FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon takıma katılacak oyuncular yanı sıra takımdan ayrılacak ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

Bu anlamda sarı lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan Diego Rossi'ye İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

Bir yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını başlatan Fenerbahçe'de diğer yandan takımdaki oyuncular için de gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

İtalyan takımlarından Bologna'nın Diego Rossi için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle ilerleyen günlerde masaya oturacağı ve rakamı daha yukarı çıkarmak için pazarlık yapacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 51 maçta 4 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

DIEGO ROSSI KİMDİR?

5 Mart 1998 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Penarol altyapısında başladı. 2016 yılında A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

2018'de ABD ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

2021 yılında LA FC tarafından Fenerbahçe'ye kiralandı. Sarı-lacivertli kulüp 2022'de 5.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

İtalya pasaportu da bulunan Rossi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

25 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak

Uruguay Milli Takımı ile 5 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon euro...

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