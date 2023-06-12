61. Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazandı!

Ve Ziraat Türkiye Kupası'nın en büyüğü belli oldu. 61. Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. Sarı lacivertli takım, finalde karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 yenerek sezonu kupayla kapattı. Kanarya maça adeta önde başladı. Daha ilk dakika içinde sahneye çıkan Batshuayi kupa kilidini açtı. Baskısına devam edip ataklarında hız kesmeyen sarı lacivertli takım 29'da durumu 2-0'a getirdi. Batshuayi bir kez daha ağları havalandırıp galibiyeti perçinleyen isim oldu.



3. KEZ KAYBETTI

İkinci 45 dakikada oyunu biraz daha rölantiye alan Fenerbahçe rahat bir şekilde kazandı. Başakşehir ise nadir gelişen ataklarından sonuç alamadı. Fenerbahçe böylece 10 sezon aradan Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken bu kupayı 7. kez müzesine götürdü. Öte yandan üçünü kez final oynayan Başakşehir ise bir finalden yine boş döndü. Turuncu lacivertli takım daha önce de 2011 ve 2017'de final oynamış ancak kupaya uzanamamıştı.



Jesus'tan 2 değişiklik

Süper Lig'de son haftayı maç yapmadan geçen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Galatasaray derbisinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam Samet Akaydın'ın yerine Serdar Aziz'i, Diego Rossi'nin yerine de İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü.



ARDA YİNE ŞOV ÜSTÜNE ŞOV YAPTI

Fenerbahçe'nin genç maestrosu Arda Güler dün gece yine şovunu yaptı. Yetenekli futbolcu daha karşılaşmanın ilk saniyelerinde klasını konuşturdu. Buluştuğu topu nefis bir pasla Batshuayi'ye aktararak atılan golün asistini yapmış oldu. Bu asisti sonrasında da yine gollük paslar attı ancak arkadaşları değerlendiremedi. Arda özellikle çalımlarıyla da şov yaptı. Başakşehir savunmasına zor anlar yaşattı.



Yeni formayla çıktılar

Sarı lacivertli takım sezonun son karşılaşması olan Ziraat Türkiye Kupası final maçına yeni formalarıyla çıktı. Fenerbahçe'nin gelecek sezon giyeceği formalar böylece taraftarların beğenisine sunuldu. Formalar nostaljik bir tasarımıyla dikkat çekti. Efsane çubuklu forma Fenerbahçeli taraftarların da beğenisini kazandı. Yapılan yorumlarda formaya tam not verildi. Yeni forma Kanarya'ya da uğurlu geldi.



TARAFTARA ARMAĞAN

Arda Güler karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada sezonu kupa kazanarak bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. "Ligde de şampiyon olmak isterdik ancak olmadı. Bu kupayı taraftarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu.



100. YIL IÇIN KOREOGRAFI

Maçtan önce gerçekleştirilen koreografide Türk bayrağının arkasında "Cumhuriyetimizin 100. yılı" yazıldı. Her iki takımın bayrakları açıldı. Saha kenarlarında da F.Bahçe ve Başakşehir'in onar bayrağı görevliler tarafından sallandı.



BAKAN BAK TRİBÜNDE

İzmir'in ev sahipliğinde oynanan Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Finali ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da takip etti.