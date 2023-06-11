Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, Brezilya basınına konuştu.
Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, Brezilya basınına konuştu.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, gelecekteki planları ile ilgili kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:
"Bir kontratım var, burada mutluyum, ailem de burada mutlu."
"Planım Pazar günü kazanmak ve sonra ne olacağını göreceğiz."
"Futbolda işlerin bir andan diğerine kadar değişebileceğini biliyoruz."
"Çünkü dünyanın her yerinde durum böyle ama ben burada mutluyum."
"Şu anda başka bir takıma transfer olmak gibi bir niyetim yok."
JORGE JESUS'A DESTEK
Öte yandan Arao, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında da konuştu.
Jesus'un özellikle Avrupa futboluna uyum sağlama konusunda kendisine yardımcı olduğunun altını çizdi.
Yıldız isim, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırması gündemde olan Portekizli teknik adamın kalmasını istediğini şu ifadelerle dile getirdi:
"Bana hiçbir şey söylemedi. Umarım sözleşmesini yeniler ve uzun süre bizimle kalır."
"Çünkü gelecek sezonlarda birçok şampiyonluk kazanmaya çok yakın olacağımıza eminim."
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'yle çıktığı 44 maçta 1 gol atıp, 4 asist yaptı.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.