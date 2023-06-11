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Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili konuşan Arao, Fenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesus'un durumuyla ilgili de görüşlerini belirtti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 18:58
ARDA AKDENİZ
Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, Brezilya basınına konuştu.

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

Brezilyalı orta saha oyuncusu, gelecekteki planları ile ilgili kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

"Bir kontratım var, burada mutluyum, ailem de burada mutlu."

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

"Planım Pazar günü kazanmak ve sonra ne olacağını göreceğiz."

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

"Futbolda işlerin bir andan diğerine kadar değişebileceğini biliyoruz."

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

"Çünkü dünyanın her yerinde durum böyle ama ben burada mutluyum."

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

"Şu anda başka bir takıma transfer olmak gibi bir niyetim yok."

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

JORGE JESUS'A DESTEK
Öte yandan Arao, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında da konuştu.

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

Jesus'un özellikle Avrupa futboluna uyum sağlama konusunda kendisine yardımcı olduğunun altını çizdi.

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

Yıldız isim, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırması gündemde olan Portekizli teknik adamın kalmasını istediğini şu ifadelerle dile getirdi:

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

"Bana hiçbir şey söylemedi. Umarım sözleşmesini yeniler ve uzun süre bizimle kalır."

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

"Çünkü gelecek sezonlarda birçok şampiyonluk kazanmaya çok yakın olacağımıza eminim."

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'yle çıktığı 44 maçta 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Willian Arao Fenerbahçe'de kalacak mı? Resmen açıkladı

Brezilyalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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