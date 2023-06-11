Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldığını resmen açıkladı!

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldığını resmen açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe, rakibi Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maç sonu konuşan sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, ayrılığı resmen açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 00:20
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldığını resmen açıkladı!

Jesus, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Ziraat Türkiye Kupası finalini güzel bir şekilde bitirdiklerini ve kupayı kazandıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin kupayı uzun süredir kazanamadığını hatırlatan Jesus, şöyle konuştu:

"Hem Fenerbahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak. Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli. Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için. Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim."

"Buradan derin izlerle ayrılıyorum." diyen Jesus, "Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının ne kadar büyük, ne harika bir halk olduğunu gördüm. Duygu dolu bir halk. Umarım tekrardan görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin maçında 52 maça çıktı. Portekizli teknik adam bu maçlardan 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen bitti: İşte yerine gelecek aday...
Başkan Erdoğan, 2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti
Galatasaray'da durmak yok!
Başakşehir'den ayrılıyor mu? Belözoğlu'dan flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye Kupası F.Bahçe'nin!
Altay Bayındır: Buruk bir sevinç var
Bakan Asşkın Bak: Cumhurbaşkanımız ile maçlara devam ediyoruz!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) taban puanları 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay Bayındır: Buruk bir sevinç var Altay Bayındır: Buruk bir sevinç var 23:54
Başakşehir'den ayrılıyor mu? Belözoğlu'dan flaş sözler! Başakşehir'den ayrılıyor mu? Belözoğlu'dan flaş sözler! 23:53
F.Bahçe'den maç sonrası 5 yıldızlı forma hamlesi! F.Bahçe'den maç sonrası 5 yıldızlı forma hamlesi! 23:29
Arda Güler'e özel kutlama! İşte o anlar... Arda Güler'e özel kutlama! İşte o anlar... 23:28
"Kupa kazandığımız için mutluyuz" "Kupa kazandığımız için mutluyuz" 23:24
İrfan Can Kahveci: Kupa hasretini sonlandırdık! İrfan Can Kahveci: Kupa hasretini sonlandırdık! 23:24
Daha Eski
"Taraftarlarımıza sözümüzü tuttuk" "Taraftarlarımıza sözümüzü tuttuk" 23:21
Attila Szalai Türkçe röportaj verdi! Attila Szalai Türkçe röportaj verdi! 23:19
Süper Kupa'da derbi heyecanı! Süper Kupa'da derbi heyecanı! 23:19
Serdar Aziz: Maça moralsiz çıktık! Serdar Aziz: Maça moralsiz çıktık! 23:18
Avrupa'da temsilcilerimiz belli oldu! İşte o liste Avrupa'da temsilcilerimiz belli oldu! İşte o liste 23:12
Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe'ye tebrik! Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe'ye tebrik! 23:12