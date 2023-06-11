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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final

Ziraat Türkiye Kupası'nın final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. ATV'den canlı olarak yayınlanacak ZTK final maçının saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 10:30
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in final mücadelesiyle devam ediyor. 18. kez finalde mücadele edecek olan sarı lacivertliler, 7. şampiyonluk için ter dökecek. Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşmada King, Crespo, Lincoln ve Altay forma giymeyecek. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te atv'den naklen canlı yayınlanacak.

9 YILLIK KUPA HASRETİ

Süper Lig'de sezonu 2'nci sırada bitiren Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra futbolda kupa sevinci yaşamak istiyor. Ligde en son 2014'te mutlu sona ulaşan F.Bahçe, kupayı ise 10 yıldır alamıyor. 2013'te kazandığı kupada, 2018'de finalde Akhisar'a kaybetti. Kanarya, 5 yıl sonra finale kaldığı organizasyondaki 18'inci finalinde 7'nci zaferini hedefliyor.

SAHADA 4 EKSİK

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16'da Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Kayserispor'u geçen F.Bahçe, yarı finalde Sivasspor'u eledi. Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle King ile Crespo finalde yer almayacak. Sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek olan Lincoln ve Altay ise karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.

İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. F.Bahçe ile Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan mücadeleleri 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı- lacivertli ekip kazanmayı başardı. Avrupa'yı hedefleyen Başakşehir, Konferans Ligi'ne katılmak için kazanmak zorunda. Konferans Ligi biletini alan F.Bahçe kazanırsa ligi 5'nci sırada bitiren Adana Demirspor Avrupa'ya gidecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, İrfan Can, Batshuayi, Valencia.

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Januzaj, Deniz, Serdar, Figueiredo

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