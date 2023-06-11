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Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 23:12
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik!

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i Batshuayi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 10 yıl sonra bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'ye sosyal medya üzerinden bir tebrik mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan, mesajında "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe 'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, 2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti
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