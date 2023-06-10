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Kupaya odaklandı

Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe gözünü kupaya çevirdi. Futbolcular büyük bir hırsla çalışıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Kupaya odaklandı

Kanarya, büyük umutlarla girdiği sezonda şampiyonluk hasretini dindirememişti. Ancak sarı-lacivertliler için sezon da hedef de bitmedi. Fenerbahçe yarın Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkacak. Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencileri sezonun genelinde üzdükleri camiayı sevindirmek için bu maça odaklandı. Samandıra'da büyük bir ciddiyetle çalışan futbolcular çok hırslı. Teknik direktör Jorge Jesus oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Sezonun son maçına çıkıyoruz. Gelecek sezon hangimiz burada olur, hangimiz olmaz bilmiyoruz. O yüzden birbirimize ve camiamıza güzel bir veda yapalım. Taraftarımızı sevindirmeliyiz" dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da galibiyet ve kupa yemini ettiler.

TARAFTARLAR HAZIR

F.Bahçe taraftarı bugünden itibaren İzmir'e akın ediyor. Sarı-lacivertli seyirciler sezonun kapanış maçında kupa görmek istiyorlar. Özel pankartlar ve tezahüratlarla Başakşehir ile oynanacak kupa finaline hazırlar. Gürsel Aksel Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümdeki biletleri tüketen sarı-lacivertliler, Başakşehir tarafında da yer alacaklar.

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