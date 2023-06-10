FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, iç transfere odaklandı.
Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, iç transfere odaklandı.
Kanarya'da kontratı sona eren Miha Zajc'un durumu belirsizliğini koruyor. Sloven futbolcu, yeterince süre alamadığı için ayrılmayı düşünüyordu.
Ancak Jorge Jesus'un gelecek sezon devam etmeyeceği yönünde haberler artınca tecrübeli orta saha oyuncusu da kararını gözden geçirdi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından kararını açıklayacak.
Miha Zajc'ı, Beşiktaş ve Trabzonspor da istiyor.
Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 33 karşılaşmada, 5 gol atarken 4 de asist yaptı.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.
Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.
2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.
1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 38 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.
Fenerbahçe ile haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...