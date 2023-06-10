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FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'i ikinci sırada bitirmesinin ardından iç transfere odaklanan Fenerbahçe'de gündemdeki konulardan biri de Miha Zajc'ın biten sözleşmesi. Sloven yıldızın kararı netleşiyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 08:21
FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, iç transfere odaklandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

Kanarya'da kontratı sona eren Miha Zajc'un durumu belirsizliğini koruyor. Sloven futbolcu, yeterince süre alamadığı için ayrılmayı düşünüyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

Ancak Jorge Jesus'un gelecek sezon devam etmeyeceği yönünde haberler artınca tecrübeli orta saha oyuncusu da kararını gözden geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından kararını açıklayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

Miha Zajc'ı, Beşiktaş ve Trabzonspor da istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 33 karşılaşmada, 5 gol atarken 4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

MIHA ZAJC KİMDİR?

1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 38 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc'ın transfer kararı netleşiyor! Jesus'un...

Fenerbahçe ile haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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