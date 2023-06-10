FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus: Finali kazanmak istiyoruz!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir, yarın saat 20.45'te İzmir'de karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, final maçı öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. Maçın kendileri için önemli olduğunun altını çizen Jesus şunları söyledi:

"Finali kazanmak istiyoruz. İki kulüp için de önemli bir kupa. Önemli bir maç olacak. Ligde sonuna kadar mücadele verdik fakat kazanamadık. Kupayı kazanmak istiyoruz. Oyuncularım kupanın bilincinde çünkü bu kupayı daha önce hiç kazanmadılar.".