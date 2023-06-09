TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! Valencia'dan sonra o isme de talipler

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geride kalan sezon istenildiği gibi geçmedi.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geride kalan sezon istenildiği gibi geçmedi.
Sarı lacivertliler uzun süre devam eden şampiyonluk hasretini bu sezonda sonlandıramadı.
Kanarya şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırırken takımda bazı futbolcular zirve yarışında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Fenerbahçe'de bu anlamda dikkat çeken isimlerden birisi de Enner Valencia oldu.
Ekvadorlu futbolcu geride kalan sezon Süper Lig'de 29 gol kaydederek önemli bir başarıya imza attı ve gol kralı olmayı başardı.
Futbolcuya bu başarısının ardından pek çok takım talip olurken Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Ekvadorlu golcü için Brezilya ekibi Internacional'in temaslarını sıklaştırdığı ve transferde oldukça sıcak gelişmelerin olduğu aktarılıyor.
Futbolcunun Türkiye Kupası finali sonrası Internacional ile resmi anlaşmaya imza atacağı vurgulanıyor.
Bu gelişmelerin ardından flaş bir haber daha geldi.
Revista Colorada'da yer alan haberde Brezilya ekibi Internacional'in, Valencia'nın ardından Fenerbahçe'den
Joao Pedro ile'de ilgilendiği belirtildi.
Hatta haberde Joao Pedro için Fenerbahçe'ye teklifte bulunulduğu bile ifade edildi.
Haberin devamında Pedro'nun İtalyan ekibi Cagliari ile göze çarptığı ve 13 gol kaydettiği belirtildi.
Joao Pedro geride kalan sezon Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.
Fakat futbolcu gerek yaşadığı sakatlıklar gerek formsuz durumu nedeniyle beklentilerin çok altında kaldı.
Bu anlamda sarı lacivertlilerde oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Pedro, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 karşılaşmada sahaya çıktı. Beş gol ve bir asistlik performans sergiledi.