Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! Valencia'dan sonra o isme de talipler

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! Valencia'dan sonra o isme de talipler

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile Brezilya ekibi Internacional'in yakından ilgilendiği aktarılıyor. Internacional'in, Valencia transferi ile ilgili sıcak gelişmeler devam ederken yurt dışından flaş bir haber daha geldi. Brezilya ekibinin Valencia'nın dışında sarı lacivertlilerden o isim için de harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 11:51 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 11:53
MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geride kalan sezon istenildiği gibi geçmedi.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Sarı lacivertliler uzun süre devam eden şampiyonluk hasretini bu sezonda sonlandıramadı.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Kanarya şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırırken takımda bazı futbolcular zirve yarışında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Fenerbahçe'de bu anlamda dikkat çeken isimlerden birisi de Enner Valencia oldu.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Ekvadorlu futbolcu geride kalan sezon Süper Lig'de 29 gol kaydederek önemli bir başarıya imza attı ve gol kralı olmayı başardı.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Futbolcuya bu başarısının ardından pek çok takım talip olurken Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Ekvadorlu golcü için Brezilya ekibi Internacional'in temaslarını sıklaştırdığı ve transferde oldukça sıcak gelişmelerin olduğu aktarılıyor.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Futbolcunun Türkiye Kupası finali sonrası Internacional ile resmi anlaşmaya imza atacağı vurgulanıyor.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Bu gelişmelerin ardından flaş bir haber daha geldi.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Revista Colorada'da yer alan haberde Brezilya ekibi Internacional'in, Valencia'nın ardından Fenerbahçe'den
Joao Pedro ile'de ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Hatta haberde Joao Pedro için Fenerbahçe'ye teklifte bulunulduğu bile ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Haberin devamında Pedro'nun İtalyan ekibi Cagliari ile göze çarptığı ve 13 gol kaydettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Joao Pedro geride kalan sezon Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Fakat futbolcu gerek yaşadığı sakatlıklar gerek formsuz durumu nedeniyle beklentilerin çok altında kaldı.

TRANSFER HABERİ | Internacional'den Fenerbahçe çıkarması! O isme de talipler

Bu anlamda sarı lacivertlilerde oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Pedro, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 karşılaşmada sahaya çıktı. Beş gol ve bir asistlik performans sergiledi.

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