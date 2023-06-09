Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus son maçına çıkacak

Jorge Jesus son maçına çıkacak

Kredisini tüketen Portekizli hoca, kupa finali sonrası Suudi Arabistan’la görüşecek. Milli takım için el sıkışan Jesus’un yerine ilk aday Montella...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 06:50
Jorge Jesus son maçına çıkacak

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la ipler tamamen kopma noktasına geldi. G.Saray derbisi sonrası basın toplantısına katılmayan Portekizli hoca, maçın ardından Al Hilal'den öğrencisi Gomis'le yemekte de görüntülenince dedikodular iyice ayyuka çıktı. Suudi Arabistan Milli Takımı için en güçlü aday olan Jorge Jesus, Başakşehir'le oynanacak Türkiye Kupası finalinden sonra federasyon yetkilileri ile buluşacak. Yılda 9 milyon euro'dan 3 senelik kontrat isteyen Jesus'un imza atmasına kesin gözle bakılıyor. F.Bahçe'de ise ilk aday Montella... Başkan Ali Koç, Adana Demirspor'un İtalyan hocasını takımın başında görmek istiyor. Resmi temaslar gelecek hafta başlayacak.

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