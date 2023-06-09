Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Bir tane yönetici İrfan Can Kahveci'ye, "bizden istediğin her şeyi sana verdik de senden istediğimiz tek şeyi bile bizlere neden vermedin?" diye sorduğunu görmedik. Ama takıma verdiği zararları da birlikte izledik kendisiyle birlikte hareket eden yöneticiliği de.