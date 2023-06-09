Haberler Fenerbahçe Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezona iddialı bir kadro ile başlayan Fenerbahçe, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Süper Lig'i değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın da sarı-lacivertli takımın yıldız ismini sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 08:02
Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

HAKKI YALÇIN - AHŞAP MERDİVEN!

Rakibinin elini sıkmayan bir el çıkıyor zamanın eldiveninden. Rakip tarafta "basit bir dil" çıkıyor şampiyonluk tünelinden. Ve hiçbir şey olmamış gibi yeni düşlere çıkıyor birileri, hayallerin ahşap merdiveninden. Nasılsa herkesin boyuna göre "aynası" var, nasılsa her kulüpte "aynısı" var!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Ben çocukların gözünden bakıyorum futbola. "Keşke" diyorum, "sezon sonunda bütün çocuklar gökkuşağının çemberini çevirecek sihre sahip olsaydı." O yüzden her kulüp başkanı aynalara değil; çocukların gözünden kendilerine bakmayı denemeli. "Üçü bir arada!" Hafta içinde babalar ve çocuklarıyla sohbetlerim oldu da hepsinde ortak soru. "Fenerbahçe niye şampiyon olamadı?" Cevabım; "Galatasaray kadar istemediği için." Örnek istedikleri zaman, Saracoğlu'ndaki Beşiktaş maçını koydum önlerine.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Hakemlerden dert yandıkları zaman, hakemlerin Fenerbahçe lehine yaptıklarını da vicdanlarına sundum. Disiplinin yerinde esen yelleri de hatırlattım Jesus'un derbilerdeki uykulu hallerini de. İki maçta Galatasaray'dan 6 gol yiyip neredeyse pozisyona bile girememek, Jesus'u ele veren en gerçekçi delildi. Fenerbahçe'nin lige harika başlangıcıyla, Dünya Kupası'ndan sonra ortadan kaybolanları birlikte ararken, meselenin temelinde disiplinsizlik ve takım olma gerçeğinin askıya alınması duruyor.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Bir tane yönetici İrfan Can Kahveci'ye, "bizden istediğin her şeyi sana verdik de senden istediğimiz tek şeyi bile bizlere neden vermedin?" diye sorduğunu görmedik. Ama takıma verdiği zararları da birlikte izledik kendisiyle birlikte hareket eden yöneticiliği de.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Bir adam gerektiğinde çok şeydir. Icardi'nin Galatasaray'a verdikleriyle, İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'den aldıkları arasındaki döküm; şampiyonluğun el değiştirme sebeplerinden biridir.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Fenerbahçe'de her şey birbirinin içinden geçti. Jesus'a sezon başında duyulan saygı futbolseverlerin gönlünde zamanla eridi gitti. Her yenilgiye mazeret aradı. "Bizi ancak 10 kişi kaldığımız zaman yenerler!" Sonra bir baktık; 10 kişilik Beşiktaş üstelik Saracoğlu'nda Fenerbahçe'ye tek devrede 4 gol attı.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Jesus'un 17 dakikalık uzatma yaşanan maçlarda kaybedilen puanlardan sonra rakip kalecinin vakit geçirmesine yönelik sızlanmaları da hiç yakışıklı değildi.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Gözünün önündekileri görmeyenler bu sezon da şampiyonluğu göremediyse, öncelikle takımın içindeki Truva atlarını görmeleri gerekirdi. Kazanırken tribünlere yaklaşanları, kaybederken olay yerinden hızla uzaklaşanları.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Fenerbahçe takımında iki kişiyi tırnak içine alıyorum. "Arda Güler" ve "Ferdi Kadıoğlu." İkisi de emekçiydi hem kürek çektiler hem sahanın içine yürek koydular. Üstelik efendilik sanatına uygun halleriyle!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Sadece futbolda değil hayatta da engelleri aşarak kazanmanın anlamını savunuyoruz. Bizler buna mücadele diyoruz alın teri diyoruz. Fenerbahçe'yi gelecek sezona bekliyoruz! Hayallerin ahşap merdivenlerini onarmış olarak.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri!

Hayatımızdan bir Atiba geçti. Beşiktaş'a 10 sezon hizmet ederken, duvarlara "centilmenliğin" posterlerini asarak" geçti. Böyle güzel insanlar 10 yılda bir gelir. Onlar her dilde "adam bilinir!"

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Valencia gidiyor, efsane golcü geliyor! Fenerbahçe yıllar sonra ona kavuşuyor...
Eda Ece paraya para demiyor! Saniyede kazandığı ücret dudak uçuklattı
Özbek müjdeyi vermişti! İşte o isimler
Büyük bomba! Liverpool'un yıldızı imzaya
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Büyük bomba! Liverpool'un yıldızı imzaya
Valencia’dan teklife 'evet'! İşte imza tarihi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir 07:22
KSK 2-1 önde KSK 2-1 önde 01:19
Pendikspor Süper Lig'de Pendikspor Süper Lig'de 01:17
Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik 00:29
Fransa Açık'ta Swiatek finale yükseldi! Fransa Açık'ta Swiatek finale yükseldi! 00:29
Fransa Açık'ta Swiatek finale yükseldi! Fransa Açık'ta Swiatek finale yükseldi! 00:29
Daha Eski
Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik 00:25
"Türkiye'de bu örneklere çok ihtiyaç var" "Türkiye'de bu örneklere çok ihtiyaç var" 00:07
"Türkiye'de bu örneklere çok ihtiyaç var" "Türkiye'de bu örneklere çok ihtiyaç var" 00:06
G.Saray'da Icardi şoku! G.Saray'da Icardi şoku! 23:55
Buruk ateşi yaktı! Tielemans'a transfer çağrısı Buruk ateşi yaktı! Tielemans'a transfer çağrısı 23:39
Dzeko F.Bahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu Dzeko F.Bahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu 23:39