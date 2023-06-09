FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezonun en büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlarından birisi oldu.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezonun en büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlarından birisi oldu.
Sarı lacivertliler sezona teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde oldukça iddialı başlamıştı.
Kanarya'da sezon başında alınan sonuçlar ve oynanan futbol sarı lacivertli taraftarları bir hayli memnun etmişti.
Fakat Fenerbahçe için Dünya Kupası arası sonrası işler tam tersine döndü.
Sarı lacivertliler, Dünya Kupası arasının ardından liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Sezon sonunda ise şampiyonluğa ulaşan taraf Galatasaray oldu.
Geride kalan sezonun ardından Fenerbahçe'de futbolcuların değerinde de büyük değişim yaşandı.
EN DEĞERLİ İSİM FERDİ KADIOĞLU
Transfermarkt sitesi sezonun sona ermesiyle kadro değerlerini güncelledi.
Fenerbahçe'nin toplam değeri 172 milyon euro'dan 167'ye kadar geriledi.
5 milyon euro'luk kayıp yaşayan sarı-lacivertli ekipte en değerli isim 17 milyon euro'yla Ferdi Kadıoğlu oldu.
EN FAZLA SIÇRAMAYI ARDA GÜLER YAPTI
Piyasa değeri, 4 milyon euro'luk artışla 15'e çıkan Arda Güler en fazla sıçrama yapan oyuncu olarak dikkat çekti.
Fenerbahçe'de Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin değeri sezon sonunda 14 milyon €'dan, 9.50 milyon €'ya geriledi.
Sarı lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır'ın değeri ise 15 milyon €'dan sezon sonunda 11 milyon €'ya düştü.
Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal döneminde gösterdiği performansla alkış alan Miguel Crespo için bu sezon işler yolunda gitmedi. Crespo'nun değeri 10 milyon €'dan 8 milyon €'ya geriledi.
Kanarya'da ciddi anlamda değer kaybı yaşayan isimlerden birisi de İrfan Can Kahveci oldu. İrfan Can Kahveci'nin değeri sezon başında 8.50 milyon €'dan sezon sonunda 6.50 milyon €'ya geriledi.