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FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırırken sarı lacivertlilerdeki bu başarısız durum oyuncuların piyasa değerlerine de yansıdı. Kanarya'da genç yetenek Arda Güler'in değeri yükselirken o isimlerin piyasa değerinde ciddi anlamda düşüş yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 09:35
FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezonun en büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlarından birisi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Sarı lacivertliler sezona teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde oldukça iddialı başlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Kanarya'da sezon başında alınan sonuçlar ve oynanan futbol sarı lacivertli taraftarları bir hayli memnun etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Fakat Fenerbahçe için Dünya Kupası arası sonrası işler tam tersine döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Sarı lacivertliler, Dünya Kupası arasının ardından liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Sezon sonunda ise şampiyonluğa ulaşan taraf Galatasaray oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Geride kalan sezonun ardından Fenerbahçe'de futbolcuların değerinde de büyük değişim yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

EN DEĞERLİ İSİM FERDİ KADIOĞLU

Transfermarkt sitesi sezonun sona ermesiyle kadro değerlerini güncelledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Fenerbahçe'nin toplam değeri 172 milyon euro'dan 167'ye kadar geriledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

5 milyon euro'luk kayıp yaşayan sarı-lacivertli ekipte en değerli isim 17 milyon euro'yla Ferdi Kadıoğlu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

EN FAZLA SIÇRAMAYI ARDA GÜLER YAPTI

Piyasa değeri, 4 milyon euro'luk artışla 15'e çıkan Arda Güler en fazla sıçrama yapan oyuncu olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

O İSİMLERİN DEĞERİ DÜŞTÜ

Süper Lig'in en değerli 5'i arasına sadece Ferdi'yi yazabilen Kanarya'da Rossi, Altay, Crespo ve İrfan Can değer kaybı yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Fenerbahçe'de Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin değeri sezon sonunda 14 milyon €'dan, 9.50 milyon €'ya geriledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Sarı lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır'ın değeri ise 15 milyon €'dan sezon sonunda 11 milyon €'ya düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler sıçradı, takım geriledi! O isimlerin değerinde büyük düşüş

Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal döneminde gösterdiği performansla alkış alan Miguel Crespo için bu sezon işler yolunda gitmedi. Crespo'nun değeri 10 milyon €'dan 8 milyon €'ya geriledi.

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