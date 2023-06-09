Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası final maçında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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