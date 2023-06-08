TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvadı.
Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvadı.
Sezonu ikinci tamamlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da Konferans Ligi'nde boy gösterecek.
3 kulvarda yarışacak geniş ve kaliteli bir kadro kurmak isteyen Kanarya, operasyon için düğmeye bastı.
Elini çabuk tutacak olan sarı-lacivertliler, önceliği hücum hattına verdi.
Enner Valencia ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, farklı arayışlara girdi.
Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Kanarya, dünyaca ünlü bir golcünün peşine düştü.
Transferde hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe için İtalya'dan Edin Dzeko iddiası geldi.
TEKLİF YAPILDI!
Çizme basınından La Repubblica'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya teklif yaptığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli kulübün, Bosnalı golcüye 2 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.
Edin Dzeko'ya yıllık 4 milyon euro kazanacağı bir kontrat teklif edildiği öne sürüldü.
Dzeko'nun Inter ile sözleşmesinin bu ay sona ereceği hatırlatıldı.
İtalyan ekibinin, deneyimli golcüsü ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği ancak Dzeko'nun henüz imza atmadığı kaydedildi.
Dzeko'nun şu anda önceliğinin İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali olduğu aktarıldı.
37 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye "Evet" demesi durumunda ise Manchester City ile oynanacak finalin ardından İstanbul'da kalabileceği iddia edildi
Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, 14 gol attı ve 4 asist yaptı.