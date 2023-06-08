Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Son dakika spor haberi: Santrfor mevkisine dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, İtalyan devi Inter ile sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko'nun peşine düştü. Transferde somut adımları atan sarı-lacivertli yönetim, Bosnalı golcü ile temasa geçti. İşte yapılan teklifin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 19:33
TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Sezonu ikinci tamamlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da Konferans Ligi'nde boy gösterecek.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

3 kulvarda yarışacak geniş ve kaliteli bir kadro kurmak isteyen Kanarya, operasyon için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Elini çabuk tutacak olan sarı-lacivertliler, önceliği hücum hattına verdi.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Enner Valencia ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, farklı arayışlara girdi.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Kanarya, dünyaca ünlü bir golcünün peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Transferde hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe için İtalya'dan Edin Dzeko iddiası geldi.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

TEKLİF YAPILDI!
Çizme basınından La Repubblica'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya teklif yaptığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Sarı-lacivertli kulübün, Bosnalı golcüye 2 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Edin Dzeko'ya yıllık 4 milyon euro kazanacağı bir kontrat teklif edildiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Dzeko'nun Inter ile sözleşmesinin bu ay sona ereceği hatırlatıldı.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

İtalyan ekibinin, deneyimli golcüsü ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği ancak Dzeko'nun henüz imza atmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Dzeko'nun şu anda önceliğinin İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

37 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye "Evet" demesi durumunda ise Manchester City ile oynanacak finalin ardından İstanbul'da kalabileceği iddia edildi

TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko Fenerbahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, 14 gol attı ve 4 asist yaptı.

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