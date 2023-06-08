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Fenerbahçe'ye PFDK'dan Jorge Jesus cezası!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Galatasaray maçı sonrası basın toplantısına çıkmaması ve futbolcuların da röportaj vermemesi nedeniyle PFDK'dan 225 bin lira para cezası verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 20:48
Fenerbahçe'ye PFDK'dan Jorge Jesus cezası!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Galatasaray maçı sonrası basın toplantısına çıkmaması ve futbolcuların da röportaj vermemesi nedeniyle PFDK'dan 225 bin lira para cezası verildi.

İşte PFDK'nın açıklaması:
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 04.06.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılan flaş röportaja futbolcuları ve teknik sorumlusunun, basın toplantısına ise teknik sorumlusunun katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/5., 9/2, 8/13, 9/7, 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 225.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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