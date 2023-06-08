Fenerbahçe'de İsmail Yüksek PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın genç futbolcusu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareketten" PFDK'ya sevk edildi.



PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

İSMAİL YÜKSEK'in 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.