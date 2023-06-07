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Newcastle United Arda Güler için atakta!

Son dakika spor haberi: Newcastle United, Arda Güler'in transferi için atakta. Birçok talibi bulunan genç yıldızda İngiliz ekibi favori durumda. Sarı-lacivertlilerin parlayan yıldızı kariyerini Ada'ya taşıyabilir. İngiltere Premier Lig'in siyah-beyazlı ekibi, 18 yaşındaki futbolcu için transfer bütçesini belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Newcastle United Arda Güler için atakta!

Kanarya'nın bu sezon Türk futboluna armağan ettiği Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı belirsiz. Başkan Ali Koç ve yönetim en azından 1 sezon daha genç oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Başkan Koç, hem Arda hem de ailesiyle görüşerek "Burada bir şampiyonluk kazansın, öyle gönderelim" demişti. Ancak Jorge Jesus kalırsa Arda ayrılmayı kafasına koymuş durumda. Newcastle United baskısını artırıyor. Premier Lig'de zirveye oynamak isteyen siyah-beyazlılar güçlü bir kadro kurmak istiyor. Arda'daki büyük potansiyele yatırım yapmak isteyen Newcastle 20 milyon euro'yu hazırladı.

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