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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu Galatasaray derbisiyle noktalayan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi. Şampiyonluğu sarı-kırmızılılara kaptıran Kanarya'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri Serdar Dursun olmuştu. Milli golcünün transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 12:41
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası finalinde 11 Haziran Pazar günü Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Kanarya, turuncu-lacivertlileri mağlup ederek sezonu kupayla noktalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Fenerbahçe'de tüm dikkatler Başakşehir maçına verilirken, yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala oyuncu arayışları da hızlandı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, takımda düşünülmeyen oyuncularla da yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Serdar Dursun olmuştu.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan Serdar'a Almanya ve Macaristan'ın ardından bir ülkeden daha teklif geldi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

MECHELEN TEKLİF YAPACAK

Belçika basınında çıkan ve Takvim'in derlediği habere göre Mechelen kulübü Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Almanya'dan Darrmstadt ve Macaristan'dan da Ferençvaroş kulüpleri daha önce Serdar Dursun'a talip olmuşlardı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Serdar bu sezon 25 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Milli futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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