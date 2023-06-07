Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun...

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi.
Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi.
Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası finalinde 11 Haziran Pazar günü Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Kanarya, turuncu-lacivertlileri mağlup ederek sezonu kupayla noktalamayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de tüm dikkatler Başakşehir maçına verilirken, yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala oyuncu arayışları da hızlandı.
Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, takımda düşünülmeyen oyuncularla da yollarını ayıracak.
Sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Serdar Dursun olmuştu.
Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan Serdar'a Almanya ve Macaristan'ın ardından bir ülkeden daha teklif geldi.
MECHELEN TEKLİF YAPACAK
Belçika basınında çıkan ve Takvim'in derlediği habere göre Mechelen kulübü Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye teklif yapacak.
Almanya'dan Darrmstadt ve Macaristan'dan da Ferençvaroş kulüpleri daha önce Serdar Dursun'a talip olmuşlardı.
Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Serdar bu sezon 25 karşılaşmada forma giydi.
Milli futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki santrforun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
1.90 boyundaki forvetin güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.