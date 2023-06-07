Fenerbahçe'de 5 sezonda 78 transfer

Kanarya'da Ali Koç her transfer döneminde takımı neredeyse baştan sona yenilerken bu da kadro istikrarının sağlanamamasına neden oldu. Koç başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 5 sezonda 46'sı yabancı 78 transfer yaptı. Çoğunda isabeti tutturamadığı için kulüp borcu katlanarak arttı. Koç 1.7 milyar TL borç ile kulübü devralmıştı. Borç 4.4 milyar TL arttı. Ali Koç'un başkanlığında teknik direktör konusunda da istikrar yoktu. Kulübede 5'i as 11 farklı teknik adam oturdu. Futbolcular sürekli farklı dizilişler, idman teknikleri ve oyun anlayışı arasında savruldular.