Fenerbahçe kupa için kenetlendi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yakalayamayan Fenerbahçe'de bir süredir protesto sesleri yükselmişti. Taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Kongre üyeleri de seçim için imza toplamaya başlamıştı. Ancak Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali yaklaşırken çatlak sesler yerini birleşmeye bıraktı. Lig ve kupada uzun süredir başarıya hasret kalan sarı-lacivertliler, bu maç özelinde bir araya gelerek pozitif bir ortam oluşturmak istiyorlar. Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencileri de çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli çalıştırıcının kalıp kalmayacağı belirsiz. Ancak ayrılırsa hem Fenerbahçe müzesine bir kupa götürmeyi hem de kariyerine yeni bir başarı eklemeyi hedefliyor. Futbolcular da sezon boyu üzdükleri taraftarları kupa ile teselli edecekler. Fenerbahçe, düğünü olan oyuncular dışında İzmir'e tam kadro gidecek. Tam bir gövde gösterisi yapacaklar. Süper Lig'i Cimbom'a kaybeden oyuncuların, Türkiye Kupası için bir hayli hırslı oldukları ve sabırsızlıkla bu mücadeleyi bekledikleri öğrenildi.
FİNAL MAÇINDA 4 EKSİK VAR
Kanarya'da Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde 4 eksik var. Lincoln Henrique ve Altay Bayındır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Joshua King ve Miguel Crespo'ya ise düğünleri olduğu için izin verilmişti. 4 isim yok.
KUPA BİLETİ SATIŞA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin 11 Haziran Pazar günü 20.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı. Fiyatları 200 ve 400 TL. Sarı-lacivertliler, final biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Sezonun son maçında Kanarya ciddi bir taraftar desteğiyle oynayacak. Hedef kupayı kazanarak yıllar süren hasrete son vermek olacak.