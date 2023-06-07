FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çok konuşulan bir hamleye imza attı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çok konuşulan bir hamleye imza attı.
Sarı-lacivertliler, kariyerinde çok sayıda kupa kazanan ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Kanarya, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sezona Jesus yönetiminde fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, yarıştığı tüm kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mest etmişti.
Ligde bir süre liderlik koltuğuna oturan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.
Bir süre yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.
Katar'da düzenlenen turnuvadan önceki son maçta sahasında Giresunspor'a mağlup olan sarı-lacivertlilerin düşüşü Dünya Kupası sonrası da sürdü.
Turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinden de yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda eşleştiği Sevilla'ya elenerek turnuvaya veda etti.
Sarı-lacivertlilerde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu.
"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDIM"
Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım." ifadelerini kullandı.
"KONTRATIMIN MAYIS AYINDA BİTTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"
Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi bu açıklamaları sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." yanıtını verdi.
Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynanan yarı final rövanş maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada ise "Lig henüz bitmedi. "Bu konu lig bittikten sonra konuşulacak bir konu." ifadelerini kullandı.
Son olarak ligin 37. haftasında alınan 3-0'lık Galatasaray mağlbuyeti bardağı taşırırken, Jesus'un Türkiye Kupası finalinden sonra sarı-lacivertli kulüpten ayrılması bekleniyor.
Kanarya'da gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmişken, Fransız basınından ilginç bir iddia geldi.
MARSİLYA'DAN JESUS HAMLESİ
Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrılmıştı.
Çıkan haberlere göre, Fransız temsilcisi takımı gelecek sezon Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlıyor.
Haberde deneyimli çalıştırıcının sezon bitiminde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Marsilya'nın başına geçeceği bilgisi verildi.
Jesus için özel bir transfer bütçesi ayrıldığı da kaydedildi.
Portekizli çalıştırıcıya Brezilya'dan da teklifler geliyor. 68 yaşındaki teknik direktör sezon sonunda kararını verecek.