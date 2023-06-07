Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ile sezon başında bir yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanacak maçın ardından sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor. Sezon içerisinde adı sık sık Flamengo, Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılan deneyimli çalıştırıcıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 08:57
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çok konuşulan bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Sarı-lacivertliler, kariyerinde çok sayıda kupa kazanan ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Kanarya, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Sezona Jesus yönetiminde fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, yarıştığı tüm kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mest etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Ligde bir süre liderlik koltuğuna oturan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Bir süre yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Katar'da düzenlenen turnuvadan önceki son maçta sahasında Giresunspor'a mağlup olan sarı-lacivertlilerin düşüşü Dünya Kupası sonrası da sürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinden de yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda eşleştiği Sevilla'ya elenerek turnuvaya veda etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Sarı-lacivertlilerde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDIM"

Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

"KONTRATIMIN MAYIS AYINDA BİTTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi bu açıklamaları sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." yanıtını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynanan yarı final rövanş maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada ise "Lig henüz bitmedi. "Bu konu lig bittikten sonra konuşulacak bir konu." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Son olarak ligin 37. haftasında alınan 3-0'lık Galatasaray mağlbuyeti bardağı taşırırken, Jesus'un Türkiye Kupası finalinden sonra sarı-lacivertli kulüpten ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Kanarya'da gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmişken, Fransız basınından ilginç bir iddia geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

MARSİLYA'DAN JESUS HAMLESİ

Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Çıkan haberlere göre, Fransız temsilcisi takımı gelecek sezon Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Haberde deneyimli çalıştırıcının sezon bitiminde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Marsilya'nın başına geçeceği bilgisi verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Jesus için özel bir transfer bütçesi ayrıldığı da kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Portekizli çalıştırıcıya Brezilya'dan da teklifler geliyor. 68 yaşındaki teknik direktör sezon sonunda kararını verecek.

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