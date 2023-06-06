Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası finalinin ardından sezonu noktalayacak olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.
Birçok isimle temas halinde olan yönetim, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Fenerbahçe'de haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile yolların ayrılması bekleniyor.
Ekvadorlu golcünün Brezilya ekiplerinden Internacional'e imza atacağı iddia edildi.
Sarı-lacivertliler, bir başka golcüsü Serdar Dursun ile de yola devam etmeyecek.
Rotasyondaki diğer forvetlerden olan Joao Pedro'nun da durumunun belirsizliğini koruduğu sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.
UMUT NAYİR LİSTEDE
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i listesine aldı.
Bu sezon kiralık forma giydiği Ümraniyespor'da gösterdiği performansla beğeni kazanan milli forvet Umut Nayir, 2022-23 sezonunda en fazla gol atan yerli futbolcusu konumunda.
Umut bu sezon ligde 30 maçta süre aldı.
Milli forvet, 17 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki futbolcunun Eyüpspor ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Umut Nayir'in güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.