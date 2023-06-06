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Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalar hızlandı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Serdar Dursun'un yerini milli golcüyle doldurmak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 15:38
Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası finalinin ardından sezonu noktalayacak olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Birçok isimle temas halinde olan yönetim, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Fenerbahçe'de haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Ekvadorlu golcünün Brezilya ekiplerinden Internacional'e imza atacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Sarı-lacivertliler, bir başka golcüsü Serdar Dursun ile de yola devam etmeyecek.

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Tecrübeli forvetin Türkiye'den ve Avrupa'dan talipleri bulunuyor.

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Rotasyondaki diğer forvetlerden olan Joao Pedro'nun da durumunun belirsizliğini koruduğu sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

UMUT NAYİR LİSTEDE

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i listesine aldı.

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Bu sezon kiralık forma giydiği Ümraniyespor'da gösterdiği performansla beğeni kazanan milli forvet Umut Nayir, 2022-23 sezonunda en fazla gol atan yerli futbolcusu konumunda.

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Umut bu sezon ligde 30 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Serdar Dursun'un yerine milli yıldız

Milli forvet, 17 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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