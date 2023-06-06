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Fenerbahçe'de tarihi fiyasko!

Galatasaray’a karşı en çok çalım atan (3) kaleci İrfan Can oldu. Kanarya, derbi karşılaşmasında tek isabetli şut atamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'de tarihi fiyasko!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 kaybettiği maçta öyle iki rakam ön plana çıktı ki taraftarı isyan ettirdi. Enner Valencia, Michy Batshuayi, Diego Rossi, Arda Güler derken Kanarya adına mücadelede en çok çalım atan, yani rakibi eksilten isim kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. Altay Bayındır'ın sakat olduğu dönemde şans bulan genç eldiven maçta 3 çalımla Fenerbahçe adına bu kategorinin lideri oldu. Arda Güler de 7 denemesinden 2'sinde başarılı olarak onu takip etti. Kanarya adına bir başka skandal rakam da rakip kaleye çekilen isabetli şut alanındaydı. Sarı-lacivertliler 90 dakika boyunca Fernando Muslera'nın koruduğu kaleye isabetli bir şut gönderemedi. Bu kadar silik bir şekilde derbi kaybetmek taraftarı da kızdırdı.

FİNALE KADAR TOPARLANMALIYIZ
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı aldığı kötü sonucun ardından toparlanmaya çalışıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, öğrencileriyle bir araya gelerek onlara bir konuşma yapacak. Portekizli teknik adam, "Almamız gereken bir kupa var. Toparlanmalıyız" diyerek onlara moral verecek.

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