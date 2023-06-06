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Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilgi sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Adeta çileden çıkan taraftarlar, soluğu Kadıköy Ülker Stadyumu ve Can Bartu Tesisleri'nde aldı. Burada takıma ve yönetime büyük tepki gösterildi. Yaşananların ardından Fenerbahçe yönetimi acil koduyla bir toplantı gerçekleştirdi. Son derece gergin geçen toplantıda Jorge Jesus konusunda olay bir öneri gündeme geldi. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğunu bir kez daha kaybetmesinin ardından pazar gecesi Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray derbisindeki farklı yenilgi ve ortaya konan kişiliksiz futbol, sarı-lacivertli camiayı çileden çıkardı.

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Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Bu yaşanan hezimetin Fenerbahçe'de birçok taşın yerinden oynamasına sebep olacağı şeklinde yorumlanıyor.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Oldukça üzgün olan taraftarlar adeta isyan bayrağını çekti.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Sarı- lacivertli taraftarlar derbi mağlubiyetinin ardından soluğu Ülker Stadyumu ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde aldı.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Burada takıma ve yönetimi büyük tepki vardı.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Son derece kızgın olan Fenerbahçe taraftarı yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Tüm bunlar yaşanırken tepkilerin en büyüğü ise sanal alemdeydi.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Fenerbahçeli taraftarlar attıkları mesajlarla takımı ve teknik ekibi yerden yere vururken yönetime de büyük tepki vardı.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli yönetim acil koduyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Başkan Ali Koç'un da yer aldığı toplantıda eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli yöneticilerin çoğunluğu teknik patron Jorge Jesus'un vakit kaybetmeden hemen gönderilmesini istedi.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

"HEMEN GÖNDERİLSİN!"
Toplantıda, "Jesus'un hemen gönderilmesi gerekiyor. Yoksa Türkiye Kupası finaline Jesus'la çıkarsak o maçı da kaybederiz" ifadelerinin geçtiği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Toplantının son derece gergin bir ortamda geçtiği ve yeni teknik adamın belirlenmesi için vakit kaybedilmemesi gerektiğinin altının çizildiği de öğrenildi.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

JESUS'UN GÜLMESİ KIZDIRDI!
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında devreyi 1-0 mağlup tamamladı. İkinci devre başlarken sarı-lacivertli kulübenin arkasındaki iki Brezilyalı taraftar Jorge Jesus'a "Flamengo'ya geri dön" diye bağırdı.

Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Portekizli çalıştırıcı onlara gülerek yanıt verdi. Taraftarlar "Bizim içimiz kan ağlarken bu görüntü olmadı" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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