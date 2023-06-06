Fenerbahçe'de ses getirecek Jorge Jesus görüşmesi! 'Finali beklemeyelim'

Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğunu bir kez daha kaybetmesinin ardından pazar gecesi Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray derbisindeki farklı yenilgi ve ortaya konan kişiliksiz futbol, sarı-lacivertli camiayı çileden çıkardı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğunu bir kez daha kaybetmesinin ardından pazar gecesi Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray derbisindeki farklı yenilgi ve ortaya konan kişiliksiz futbol, sarı-lacivertli camiayı çileden çıkardı.
Bu yaşanan hezimetin Fenerbahçe'de birçok taşın yerinden oynamasına sebep olacağı şeklinde yorumlanıyor.
Oldukça üzgün olan taraftarlar adeta isyan bayrağını çekti.