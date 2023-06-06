Fenerbahçe'de isyan var!

Süper Lig'de Fenerbahçe 2. sırada tamamladığı sezonun ardından takımı Jorge Jesus'a teslim etmişti. Transfer döneminde de 43.2 milyon euro harcayarak 16 oyuncuyu renklerine bağladı. Ancak sezon bitiminde işler yine Kanarya'nın istediği gibi olmadı. Geçen seneyi 13. tamamlayan Galatasaray, kurduğu güçlü kadro ile mutlu sona ulaşırken Fenerbahçe ikincilik koltuğunu dahi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Cimbom'a her iki maçta da 3-0 kaybetti. Sahasında Beşiktaş'a da 4-2 yenildi.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Fenerbahçeliler, Galatasaray'ın kutlama gününde alacakları bir galibiyetle rakibin keyfini kaçırmayı planlıyordu. Ancak takım yine onlarla aynı histe olmadı. Silik bir futbol oynayan Kanarya bir kez daha farklı yenilince 90 dakika bitiminde protesto için taraftarlar organize oldu. Önce Kadıköy'de stat etrafında bir araya geldiler. Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ettiler. Jorge Jesus da bu tepkilerden nasibini aldı. Yönetim ise kupa finalini bekliyor. Ardından Ali Koç ve kurmayları kritik bir toplantı yapacaklar.



DÜĞÜNLERİ VARMIŞ!

Kanarya'nın eski orta saha oyuncusu Kemal Aslan'dan sürpriz iddia. Aslan "Joshua King ve Crespo düğünleri olduğu için Türkiye Kupası final maçında olmayacaklarmış. Yalansa Fenerbahçe yalanlasın. Fenerbahçe futbol aklının aldığı karar bu" ifadelerini kullarak yönetimi eleştirdi.



YUMURTA VE SOĞAN ATTILAR

Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ve oyuncuları protesto etmek için Samandıra'da bir araya geldiler. Futbolcuları taşıyan otobüs yoğun protestoler eşliğinde içeri girdi. Öfkeli kalabalık kapı önünde bekleyişini sürdürdü. Futbolcular arabalarıyla tesisleri terk ederken onlara yumurta ve soğan attılar.



PROTESTO İÇİN 100 KİLOMETRE YOLDAN GELDİ

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisindeki kötü oyun ve alınan 3-0'lık yenilgi sonrası öfke doluydu. Öyle ki bazı taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimi protesto etmek için 100 kilometre yol yaptılar. Sarı-lacivertli yönetim, derbi sonrasında statta bir toplantı yapmayı planlıyordu ancak taraftar tepkileri sebebiyle bunu iptal ettiler.



KONGRE İÇİN KAMPANYA BAŞLATILIYOR

Sarı-lacivertli camiada gözler Galatasaray maçına çevrildi. Kanarya son hafta Gaziantep FK mücadelesine çıkacak. 3 puanı hanesine yazdıracak. Öncesinde Aslan ile oynayacağı mücadeleden beraberlik veya galibiyet çıkarmak zorunda. Aksi halde Beşiktaş'ın 6 puan toplaması halinde iki takımın puanları eşitlenecek. İkili averaj ise Kartal'da.