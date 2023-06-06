Haberler Fenerbahçe Buyrun kongreye!

Buyrun kongreye!

Süper Lig’de yaşanan hüsran sonrası taraftar “İstifa” diye bağırdı. Tam 9 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe’de Ali Koç çağrıya kulak verdi. Koç, aday çıkması halinde Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazır olduğunu açıkladı. Başkan adaylarına kulüpteki her türlü imkan ve bilginin açık olacağı vurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Buyrun kongreye!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün sitesinden yaptığı açıklamada başkan adayı çıkması durumunda Olağanüstü Genel Kurul'a gideceğini açıkladı.
İşte Koç'un o açıklaması: "Değerli Camiamız, Kulübümüzün çatısı altında Başkan olarak görevde bulunduğum 5. sezon itibariyle Futbol Takımımız, Fenerbahçe için tek başarı kriteri olan şampiyonluğa ne yazık ki ulaşamamıştır.

TARAFTARI ANLIYORUZ
Bu gerekçe ve camiamızın içerisinde bulunduğu negatif durum nedeni ile bazı görüşlerimi paylaşmak istiyorum.
Öncelikle, Fenerbahçe'yi hayatının odağına koyan, başarısıyla mutlu olan üzüntüsüyle kahrolan taraftarımızın, üyelerimizin yaşadıklarını anlıyor, en derinden hissediyoruz.

HENÜZ ADAY ÇIKMADI
Tüm bu duyguların bir yansıması olarak camiamızın bir bölümünden gelen Olağanüstü Genel Kurul taleplerini de anlayış ve saygıyla karşılıyoruz.
Daha önce Fenerbahçemizi yönetmeye talip olacak Değerli Başkan ve Yönetim Kurulu adayları olması halinde Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazır olduğumuzu belirtmiştim.

Bu duruşumun arkasında olduğumu vurgulamakla birlikte çağrıyı yaptığım günden itibaren bugüne dek resmi bir aday çıkmadığı da kamuoyunun malumudur.

Bugün itibariyle Fenerbahçe 9 sezondur şampiyonluktan uzak kalmış, üst üste yaşanan olumsuzluklar her şeyi etkiler duruma gelmiş ve camiamız ne yazık ki birbirinden ayrışmış durumdadır.

BİR YILLIK VURGU!
Tüm bu gerçekler çerçevesinde, yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken henüz bir Başkan adayının olmaması, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un -tüzüğümüz gereği yapılabileceği tarih de dikkate alındığında- Fenerbahçe'yi bir sezon daha hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un gerçekleşmesi halinde yeni yönetim kurulunun görev süresinin 1 yıl ile sınırlı olması da istikrarlı bir çalışma yürütülmesinin önünde ciddi bir engeldir.

BİLGİLERİ SUNARIZ
Bu risklere rağmen başkan aday çıkması durumunda bugün de Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum.
Bu yol tercih edilmediği taktirde ise Haziran 2024'te yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda aday olacak kongre üyelerimizin aday oldukları tarihten itibaren devralacakları göreve en iyi ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları adına;

Kulübümüzün her türlü imkân, bilgi ve detayları, hukuki çerçevede başkan adaylarına açık olacaktır. İhtiyaçları olursa soracakları sorulara tarafımızdan yanıt alabileceklerdir.

'PLANLAMALAR BAŞLAMIŞTIR
Başkan Ali Koç açıklamasında yeni sezon hazırlıklarına da dikkat çekip şunları söyledi: "2023-24 sezonunun Futbol Takımı planlaması hayata geçirilmeye başlamış, eksikler tespit edilmiş, Fenerbahçe'nin hedefleri çerçevesinde bütçesel planlamalar yapılmış, transfer görüşmeleri yürütülmektedir."

KUPA İÇİN KENETLENİN!
Koç, kısa vadeli hedefin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu olduğunu belirtip sarı-lacivertli camiaya böyle seslendi: "Sizlerden ricam önce 11 Haziran günü Türkiye Kupası'nı kaldırmak ve bu netice sonrasında sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamak adına Fenerbahçe'mizin etrafında kenetlenmemizdir.

Fenerbahçe'nin ana ihtiyacı taraftarlarının gücünü arkasında hissetmesidir. Camiamıza sonsuz saygılarımla."


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