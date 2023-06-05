Haberler Fenerbahçe İkincilik tehlikede

İkincilik tehlikede

Galatasaray dün akşamki galibiyetle 85 puana yükselirken Fenerbahçe ise 77 puanda kaldı ve Beşiktaş ile puanı eşitlendi. İki takım da önümüzdeki haftayı hükmen galibiyetle geçirecek ve hanelerine 3'er puan yazılacak. Beşiktaş ise haftaya Konyaspor'u yendiği takdirde averajla ikincilik koltuğuna oturma şansı yakalamış oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
İkincilik tehlikede

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Galatasaray dün akşamki galibiyetle 85 puana yükselirken Fenerbahçe ise 77 puanda kaldı ve Beşiktaş ile puanı eşitlendi. İki takım da önümüzdeki haftayı hükmen galibiyetle geçirecek ve hanelerine 3'er puan yazılacak. Beşiktaş ise haftaya Konyaspor'u yendiği takdirde averajla ikincilik koltuğuna oturma şansı yakalamış oldu.
DİĞER
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini noktalamıştı! Tescilli güzel Arzum Onan soluğu orada aldı!
Ünlü şarkıcı Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den 'teşhir' göndermesi!
G.Saray'da ayrılık! Derbi sonrası açıkladı
Jesus için yolun sonu! En güçlü aday o...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe taraftarından istifa çağrısı!
Jorge Jesus'tan derbi sonrası flaş hamle!
Deprem son dakika! 5 Haziran deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İbrahimovic futbolu bıraktığını açıkladı! İbrahimovic futbolu bıraktığını açıkladı! 01:32
İbrahimovic futbolu bıraktığını açıkladı! İbrahimovic futbolu bıraktığını açıkladı! 01:30
Roma 90'da kazandı! Roma 90'da kazandı! 01:28
Roma 90'da kazandı! Roma 90'da kazandı! 01:27
Juventus ligi galibiyetle noktaladı! Juventus ligi galibiyetle noktaladı! 01:27
Juventus ligi galibiyetle noktaladı! Juventus ligi galibiyetle noktaladı! 01:26
Daha Eski
G.Saray 23. şampiyonluğunu kutladı! G.Saray 23. şampiyonluğunu kutladı! 01:09
G.Saray'da ayrılık! Derbi sonrası açıkladı G.Saray'da ayrılık! Derbi sonrası açıkladı 01:07
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Özbek'ten flaş açıklama! Icardi G.Saray'da kalacak mı? Özbek'ten flaş açıklama! 01:06
G.Saray'da ayrılık! Derbi sonrası açıkladı G.Saray'da ayrılık! Derbi sonrası açıkladı 01:06
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Özbek'ten flaş açıklama! Icardi G.Saray'da kalacak mı? Özbek'ten flaş açıklama! 01:06
Jesus için yolun sonu! En güçlü aday o... Jesus için yolun sonu! En güçlü aday o... 00:52