İkincilik tehlikede

Galatasaray dün akşamki galibiyetle 85 puana yükselirken Fenerbahçe ise 77 puanda kaldı ve Beşiktaş ile puanı eşitlendi. İki takım da önümüzdeki haftayı hükmen galibiyetle geçirecek ve hanelerine 3'er puan yazılacak. Beşiktaş ise haftaya Konyaspor'u yendiği takdirde averajla ikincilik koltuğuna oturma şansı yakalamış oldu.
Galatasaray dün akşamki galibiyetle 85 puana yükselirken Fenerbahçe ise 77 puanda kaldı ve Beşiktaş ile puanı eşitlendi. İki takım da önümüzdeki haftayı hükmen galibiyetle geçirecek ve hanelerine 3'er puan yazılacak. Beşiktaş ise haftaya Konyaspor'u yendiği takdirde averajla ikincilik koltuğuna oturma şansı yakalamış oldu.