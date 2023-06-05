Beş yıldızlı ısınma

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde 5 yıldız hamlesi yaptı. Karşılaşma öncesinde seremonilerde giyilen sweatshirtlerde Fenerbahçe logosunun üstünde 5 yıldız yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon kendi kararıyla maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde 5 yıldız hamlesi yaptı. Karşılaşma öncesinde seremonilerde giyilen sweatshirtlerde Fenerbahçe logosunun üstünde 5 yıldız yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon kendi kararıyla maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu.