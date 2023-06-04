Son 15’te gol olup yağıyor

Sarı-lacivertliler maçların son bölümünde etkili bir performans sergiledi. Fenerbahçe 81 golünün 26'sını 76-90. dakikalar arasında kaydetti. Kanarya en kısır dönemini ise maçların ilk 15 dakikalık bölümünde yaşadı. Bu bölümde sadece 9 defa fileleri sarsabildi.



İLK DEVRELERDE AZ GOL YİYOR

Süper Lig'de Fenerbahçe kalesinde 39 gol gördü. Bunların çoğunu 2. devrede yedi. Kanarya, bu sezon savunma anlamında maçların ilk yarılarında oldukça etkili bir grafik ortaya koydu. Toplamda kalesinde 39 gol gören sarı-lacivertliler, bunların sadece 9'unu ilk yarılarda yedi. 30-45 arasında sadece 1 gole izin verdi.