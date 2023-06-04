İsmail Yüksek'ten derbi öncesi flaş sözler: Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum!

Süper Lig'in 37. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray'ın şampiyonluğu hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu" diyen İsmail Yüksek, sarı kırmızılı rakiplerinin şampiyonluğuyla ilgili olarak da "Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.