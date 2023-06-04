Haberler Fenerbahçe İsmail Yüksek'ten derbi öncesi flaş sözler: Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum!

İsmail Yüksek'ten derbi öncesi flaş sözler: Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum!

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi sarı lacivertli ekibin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, ezeli rakiplerinin kazandığı şampiyonlukla ilgili flaş bir yorumda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 19:57
İsmail Yüksek'ten derbi öncesi flaş sözler: Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum!

Süper Lig'in 37. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray'ın şampiyonluğu hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu" diyen İsmail Yüksek, sarı kırmızılı rakiplerinin şampiyonluğuyla ilgili olarak da "Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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