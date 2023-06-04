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Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler ile birlikte en çok gelecek vadeden isimlerden biri Emir Ortakaya olmuştu. Bu sezon Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'de kiralık olarak forma giyen genç stopere Süper Lig'de üç talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 09:23
Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler

Sarı-lacivertlilerde sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler

Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Kanarya, yaz transfer döneminde yapacağı eklemelerle yeni sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler

Bu doğrultuda Ryan Kent, Wilfried Zaha, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic gibi isimlerle temas halinde olan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle de yola devam edilmeyecek.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürerken, en çok merak edilen konulardan biri de Emir Ortakaya'nın geleceği oldu.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler

Arda Güler ile birlikte takımın gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen 18 yaşındaki stoper, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Göztepe formasıyla gösterdiği performansla göz doldurdu.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan genç yıldız için birçok teklif geliyor.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler

18 yaşındaki savunma oyuncusunu Göz-Göz 1 sezon daha kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler

KASIMPAŞA, ALANYASPOR VE SAMSUNSPOR İSTİYOR

Ayrıca Kasımpaşa, Alanyaspor ve Samsunspor da peşinde.

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