Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı.
Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Kanarya, yaz transfer döneminde yapacağı eklemelerle yeni sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Ryan Kent, Wilfried Zaha, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic gibi isimlerle temas halinde olan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle de yola devam edilmeyecek.
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürerken, en çok merak edilen konulardan biri de Emir Ortakaya'nın geleceği oldu.
Arda Güler ile birlikte takımın gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen 18 yaşındaki stoper, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Göztepe formasıyla gösterdiği performansla göz doldurdu.
Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan genç yıldız için birçok teklif geliyor.
18 yaşındaki savunma oyuncusunu Göz-Göz 1 sezon daha kadrosunda görmek istiyor.
KASIMPAŞA, ALANYASPOR VE SAMSUNSPOR İSTİYOR
Ayrıca Kasımpaşa, Alanyaspor ve Samsunspor da peşinde.
Fenerbahçe oyuncuyu kadrosunda tutmayı düşünüyor.
Emir Ortakaya, bu sezon Göztepe formasıyla 33 maça çıktı.
18 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti.
Genç oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Emir Ortakaya'nın güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro.