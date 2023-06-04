Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Galatasaray derbisi öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus derbi öncesi konuştu.

Jorge Jesus: Ligin son maçı derbiye denk geldi. Deprem sonrası bu şekilde ligi bitiriyoruz. Deprem nedeniyle bazı maçlar sahada oynanmadan kazanıldı. Bu ligin gerçekliğini ortadan kaldırıyor. Galatasaray maçını kazanmak için oynayacağız. Kazanma ihtimalimiz olan bir kupa var. Türkiye Kupası hedefimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda ezeli rakiplerle oynanan bu maçlar her oyuncuyu motive eder. Bu nedenle hazırlanmak zor olmadı." ifadelerini kullandı.