Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Galatasaray derbisi öncesi konuştu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Galatasaray derbisi öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus derbi öncesi konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 18:08 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 18:12
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Galatasaray derbisi öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus derbi öncesi konuştu.

Jorge Jesus: Ligin son maçı derbiye denk geldi. Deprem sonrası bu şekilde ligi bitiriyoruz. Deprem nedeniyle bazı maçlar sahada oynanmadan kazanıldı. Bu ligin gerçekliğini ortadan kaldırıyor. Galatasaray maçını kazanmak için oynayacağız. Kazanma ihtimalimiz olan bir kupa var. Türkiye Kupası hedefimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda ezeli rakiplerle oynanan bu maçlar her oyuncuyu motive eder. Bu nedenle hazırlanmak zor olmadı." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Oyuncu İlker Aksum Dilay Ekmekçioğlu ile evleniyor! İşte düğün tarihi
Alişan eşi Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın yaş gününü bakın nasıl kutladı! 'En güzeli bende' demişti görenler şaşkına döndü: "Genç kız gibi"
F.Bahçe bombaları patlatıyor! 53 milyon Euro...
Bodrumspor uzatmalarda finale yükseldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbide ilk 11'ler belli oldu!
F.Bahçe bombaları patlatıyor! 53 milyon Euro...
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alımı yapacağını açıkladı!
2023 MEBBİS uzman öğretmen sınavı başvuru ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray efsanesi derbide tribünleri coşturdu! G.Saray efsanesi derbide tribünleri coşturdu! 18:20
Bodrumspor uzatmalarda finale yükseldi! Bodrumspor uzatmalarda finale yükseldi! 18:12
Jorge Jesus: Bu ligin gerçekliği... Jorge Jesus: Bu ligin gerçekliği... 18:08
Derbide ilk 11'ler belli oldu! Derbide ilk 11'ler belli oldu! 17:33
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 2. oldu Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 2. oldu 17:05
Kartal'a pahalı geldi! Transferinden vazgeçildi Kartal'a pahalı geldi! Transferinden vazgeçildi 15:59
Daha Eski
Başakşehir'de Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı Başakşehir'de Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı 15:54
Hamsik'in imzalı forması Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne asıldı Hamsik'in imzalı forması Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne asıldı 15:51
Arjantin'de acı olay! Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti Arjantin'de acı olay! Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti 15:45
Başakşehir’in genç eldiveni alkış aldı! Başakşehir’in genç eldiveni alkış aldı! 15:25
G.Saray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek G.Saray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek 15:19
Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı 15:10