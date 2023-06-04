FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sarı-kırmızılılarla kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sarı-kırmızılılarla kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Sarı-lacivertliler maçların özellikle son bölümünde daha etkili bir performans sergiledi.
Fenerbahçe, rakip filelere attığı 81 golünün 26'sını 76-90. dakikalar arasında kaydetti.
Kanarya en kısır dönemini ise maçların ilk 15 dakikalık bölümünde yaşadı.
Bu bölümde sadece 9 defa fileleri sarsabildi.
İLK DEVRELERDE AZ GOL YİYOR
Süper Lig'de Fenerbahçe kalesinde 39 gol gördü. Bunların çoğunu ikinci devrede yedi.
Kanarya, bu sezon savunma anlamında maçların ilk yarılarında oldukça etkili bir grafik ortaya koydu.
Toplamda kalesinde 39 gol gören sarı-lacivertliler, bunların sadece 9'unu ilk yarılarda yedi.
30-45 arasında sadece 1 gole izin verdi.