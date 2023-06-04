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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin, o istatistiği dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 14:11
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sarı-kırmızılılarla kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri...

Sarı-lacivertliler maçların özellikle son bölümünde daha etkili bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri...

Fenerbahçe, rakip filelere attığı 81 golünün 26'sını 76-90. dakikalar arasında kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri...

Kanarya en kısır dönemini ise maçların ilk 15 dakikalık bölümünde yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri...

Bu bölümde sadece 9 defa fileleri sarsabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri...

İLK DEVRELERDE AZ GOL YİYOR

Süper Lig'de Fenerbahçe kalesinde 39 gol gördü. Bunların çoğunu ikinci devrede yedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri...

Kanarya, bu sezon savunma anlamında maçların ilk yarılarında oldukça etkili bir grafik ortaya koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri...

Toplamda kalesinde 39 gol gören sarı-lacivertliler, bunların sadece 9'unu ilk yarılarda yedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri...

30-45 arasında sadece 1 gole izin verdi.

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