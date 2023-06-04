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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, ligde 2022/2023 sezonundaki son lig maçına Galatasaray karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, dev derbiden galibiyetle ayrılarak sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantilemek istiyor. Kritik maça saatler kalırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye özel önlem aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 11:01
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen, sarı-kırmızılıların da MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi sonrası şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Ligin son haftasında Gaziantep FK ile oynaması planlanan ancak Antep ekibinin, deprem felaketinden dolayı ligden çekildiği için hükmen galip sayılacak Fenerbahçe, son maçını Galatasaray'a karşı oynayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Kanarya'da hedef bu sezon ilk derbi galibiyeti elde etmek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Ezeli rakibiyle Kadıköy'de oynadığı mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı da deplasmanda 0-0 berabere kalırken, iç sahada 4-2'lik mağlubiyet elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Jorge Jesus yönetiminde bu sezon 3 derbi maçtan 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, derbi karnesine galibiyet eklemek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

DEPLASMANDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 17 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 39 puan topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Rakip filelere 37 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde ise 15 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 11 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 1'i hükmen olmak üzere 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR

Fenerbahçe'de bu sezon hücum yönünden verimlilikle dikkat çekerken, ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

84 gol kaydeden sarı-lacivertlilerde Enner Valencia ve Michy Batshuayi ön plana çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde yer alan Valencia, 29 golle takımını sırtlarken, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ise 12 gole imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

EN DENEYİMLİ SERDAR AZİZ

Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla derbide Galatasaray'a karşı 6 kez sahada yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Serdar, Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe'ye karşı 4 kez rakip oldu. Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel de kariyerlerinde 4'er kez Galatasaray derbisi deneyimi yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

JESUS'TAN ICARDI'YE ÖZEL ÖNLEM

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi planlar yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertlilerde özellikle Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'ye önlemler alınacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki maçta son 15 dakikada oyuna giren ve 1 gol, 1 asistle 3-0'lık galibiyete damgasını vuran Icardi için çalışmalar yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye özel plan!

Yıldız forvete yönelik bir savunma planı hazırlandı.

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