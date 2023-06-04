Bir teselli ver

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe yine istediğine ulaşamadı. Önemli transferler ve teknik direktör olarak Jorge Jesus'un gelmesine rağmen sarı-lacivertliler zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe bugün Nef Stadı'nda Galatasaray ile prestif maçına çıkacak. Ancak sarılacivertliler hedefsiz değil. Cimbom'u kutlama gününde mağlup ederek Süper Lig sezonunu derbi galibiyetiyle tamamlamayı planlıyor. Jorge Jesus ve öğrencileri de hafta boyunca bu maç için yoğun şekilde hazırlık yaptı. Samandıra hırsla hazırlandı.



JESUS: KAZANIP GELİN

Sarı-lacivertli camia, Galatasaray derbisine büyük önem veriyor. Sezon boyunca birçok kritik maçta yıkılan Kanarya'da taraftarlar bu defa Nef Stadı'ndan alınacak bir teselli galibiyeti istiyorlar. Teknik direktör Jorge Jesus da bu büyük mücadelenin öneminin farkında. Deneyimli çalıştırıcı "Sezonu istediğimiz yerde bitiremedik ancak derbi maçların yeri taraftarlar için farklıdır. Hepiniz burada veya farklı ülkelerde derbi maçlara çıktınız. Oradan kazanıp geleceğiz. Böylece taraftarı sevindereceğiz. Kupa finali ile birlikte 2 maçımız kaldı. İkisinde de güçlü oyun istiyorum" dedi.



Fenerbahçe, Nef Stadı'nda oynanacak mücadelede Galatasaray'ı devirmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, as 11'ini sahaya sürecek. Kanarya'nın Nef'taki 9 yıllık yenilmeme geleneğini devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.